المكونات الاجتماعية بالمنطقة الغربية: – لابد من التداول السلمي للسلطة على أن يت

المكونات الاجتماعية بالمنطقة الغربية:

– لابد من التداول السلمي للسلطة على أن يتم تسليم زمام الأمور في الدولة ديمقراطيا وسلميا بين حكومة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا، الناتجة عن مجلس النواب واتفاق ليبي ليبي لأنه الشرعية للبلاد.

– عدم تسليم السلطة والتدخلات الخارجية لتحقيق مآرب لا تخدم الوطن وأبناءه، تعرض البلاد لعدة مخاطر أهمها شبح الحرب بين أبناء الوطن الواحد .

– نثمن عاليا رئيس الحكومة اللبيبة فتحي باشاغا على سعة الصدر والتعامل بمهنية ومسؤولية في تجنيب البلاد والعباد أي فتنة وإراقة الدماء طوال الفترة الماضية التي تجاوزت الستة أشهر.

– نتمسك بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والعمل على إعادة النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن وعودة المهجرين في الداخل والخارج إلى منازلهم وحماية حقوقهم.

– نؤكد على وحدة وسيادة التراب الليبي وحماية حدوده من دخول العمالة الوافدة بطرق غير قانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية لما لها من آثار سلبية على الأمن القومي الليبي.

– نشدد على ضرورة حل جميع التشكيلات العسكرية المسلحة وإعادة تشكيلها بالصورة الصحيحة وفق هيكلية المؤسسة العسكرية وعدم انجرارها في الخلافات السياسية في البلاد وتكون مهامها فرض الأمن لا فرض حكم شخص.

– نطالب مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الجهات في عدم تنفيد الأحكام الصادرة ضد بعض الأشخاص المفرج عنهم من السلطة القضائية وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الشخصيات التي تقوم بالتعامل مع بعض سفراء الدول الأجنبية والمخابراتية خارج السلطة الرسمية للدولة.

– البعثة الأممية ساهمت في الأزمة الليبية من 12 سنة، مطالبًا بخروجها من البلاد، حيث إنها خلال هذه السنوات لم تصل بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطيا وفق ما هو منصوص عليه بمثاق الأمم المتحدة والمهام الموكلة لها داخل ليبيا، بل نطالب بمقاضاة تلك البعثة الأممية في إطالة الأزمة السياسية في ليبيا.

– يجب إنهاء جميع المراحل الانتقالية وأن تتعهد الحكومة الليبية الالتزام بخارطة طريق محدودة المدة وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أقرب الآجال.

#ليبيا_24

2022-08-18 21:19:15

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