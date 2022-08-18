صرحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، بأنها أعادت 2044 نيجيريًا إلى وط

صرحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، بأنها أعادت 2044 نيجيريًا إلى وطنهم بعد تعرضهم للاحتجاز في مراكز الهجرة في ليبيا من خلال برنامج المساعدة الخاصة للعودة الطوعية، وبحسب الوكالة فقد تم إرجاع 174 نيجيريًا كانوا عالقين في ليبيا، في جناح الشحن بمطار مورتالا محمد الدولي بالعاصمة لاغوس، يوم الثلاثاء، حيث شملت البعثة التي تم إرجاعها 180 طفلا و مايقارب 800 امرأة

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