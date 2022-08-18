مصرف ليبيا المركزي: – الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال النصف ا

مصرف ليبيا المركزي:

– الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 ليسجل 286.4 نقطة بزيادة قدرها 13.8 نقطة على أساس سنوي، مقابل 272.6 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق، ليسجل معدل التضخم للنصف الأول 2022 نسبة (5.1%).

– أرتفع معدل التضخم في معظم المجموعات السلعية عدا مجموعتي التبغ والتعليم، حيث بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 325.4 نقطة بزيادة قدرها 15.4 نقطة، أي ما يعادل 5.0%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 431.8 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.7 نقطة ما يعادل 4.5%. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 188.9 نقطة، بزيادة قدرها 12.7 نقطة، ما يعادل 7.3%.

– ارتفع كذلك الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 14.0 نقطة ليسجل 363.5 نقطة، أي ما يعادل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 364.6 نقطة، بزيادة قدرها 11.0 نقطة، أي ما يعادل 3.3%. كما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعاً ملحوظاً مقداره 20.2 نقطة ليصل إلى 208.1 نقطة، أي ما يعادل 10.7%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليسجل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.7%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 207.0، أي بارتفاع قدره 2.8 نقطة ما يعادل %1.4.

– ارتفاع لمجموعة المطاعم والفنادق فقد الرقم القياسي أيضاً مسجلاً 346.0 نقطة، أي بزيادة قدرها 5.4 نقاط ما نسبته 1.6%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.9 نقطة، مسجلاً 298.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.1%، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.1 نقطة أي ما يعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.

#ليبيا_24











2022-08-18 22:04:48

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