أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كور

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و94 حالة شفاء، جاء ذلك بعد فحص 221 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 187 عينة، وإيجابية 34 عينة بنسبة 15.3% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق التحديث اليومي الصادر عن المركز، وتعتبر العاصمة طرابلس هي الأكثر تسجيلا للإصابات منذ ظهور الفيروس مارس 2020 لأول مرة

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