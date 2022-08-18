المحلل السياسي محمد قشوط:

– ما يحدث في العاصمة طرابلس يؤكد أن القوى الداعمة لـ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مستعدة لأي مواجهة قد تندلع في أي لحظة.

-التحشيد المسلح حول العاصمة طرابلس وبداخلها انطلق منذ شهر، بعد 5 أشهر منح فيها باشاغا فرصة تغليب لغة الحوار والتفاوض ومنطق قوة القانون، عسى أن يستجيب لها عبدالحميد الدبيبة وينصاع لمبدأ التداول السلمي وقرار مجلس النواب بإنهاء ولايته الذي منح له الثقة قبل سنة و5 أشهر.

– كل المساعي وجهود التسوية فشلت، واختار الدبيبة جر البلاد للتصعيد المسلح الذي من خلاله وحدت كل القوى المسلحة الداعمة للحكومة الليبية تحركاتها وتحشيداتها وباتت مستعدة لمواجهة قد تندلع في أي لحظة داخل العاصمة لإجبار الدبيبة على تسليم السلطة.

#ليبيا_24

2022-08-18 22:18:43

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