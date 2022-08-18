صور | وقفة احتجاجية لمجموعة ” فعاليات المنطقة الغربية والسياسية والعسكرية والاجت

صور | وقفة احتجاجية لمجموعة ” فعاليات المنطقة الغربية والسياسية والعسكرية والاجتماعية ” بجانب بوابة معسكر الـ 27 غرب #طرابلس تدعم حكومة باشاآغا وتطالب حكومة الدبيبة بالرحيل ، ومطالبين بخروج كل المرتزقة من #ليبيا . #المرصد
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ليبيا مباشر
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