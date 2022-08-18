علي #العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة #الدبيبة: مخرجات التعليم الليبي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

– هناك آلاف الطلاب يتخرجون سنويا من مختلف التخصّصات بطريقة غير مدروسة.

– اقترحنا إنشاء مركز لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

– هناك 280 ألف شاب باحث عن العمل؛ بحسب منظومة الباحثين عن العمل

– عدم اعتماد الميزانيّة العامّة من النواب أعاق خطّة الـ100 يوم لتأهيل وإدماج الشباب في سوق العمل.

– قدمنا شكاوى للنائب العام ضد عدد من الشركات؛ التي استجلبت عمالة وافدة بشكل غير قانوني

– نعمل على تنفيذ #جدول_المرتبات_الموحد خلال شهر 9 المقبل.

– سيتمّ التفتيش على القطاعيْن العام والخاص ابتداء بالتعليم؛ والصحة؛ ولا يحق تقاضي مرتبين من القطاعيْن. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-08-19 00:15:06

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