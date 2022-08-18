عضو مجلس #النواب زياد #دغيم: قرار تفعيل #الدائرة_الدستورية سينسف قرارات النواب ا

عضو مجلس #النواب زياد #دغيم: قرار تفعيل #الدائرة_الدستورية سينسف قرارات النواب الأحادية.

– لن يبق لدينا إلا مرجعية خارطة الطريق والاتفاق السياسي.

– قرار #المحكمة_العليا بتفعيل الدائرة الدستورية متأخر جدا.

– القرار جاء كرد فعل على إجراء مجلس النواب الأخير الخاطئ قانونيًا وسياسيًا.

– مجلس النواب تسبب في انقسام المؤسسة القضائية بعد تسببه في انقسام المؤسستين التشريعية والتنفيذية وأعادنا إلى الشهور الأولى من 2011.

– لدي طعن أمام الدائرة الدستورية في قانون الاستفتاء الصادر عن النواب وإقرار مسودة #الدستور وعليهم الفصل فيهما. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-19 01:20:35

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