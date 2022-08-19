لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تعلن ترحيبها في بي

لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تعلن ترحيبها في بيان بقرار إعادة تفعيل #الدائرة_الدستورية: انتصار للعدالة.

اللجنة دعت الجمعيةَ العمومية بالمحكمة العليا إلى التصدي لجميع خروقات المسار الدستوري التي اقترفتها عدة أطراف.

اللجنة: هذه الخطوة تُكرّس لمفاهيم دولة القانون والدستور، حيث يكون الاحتكام إلى سلطة القضاء، الوسيلة المثلى لإنفاذ إحكام صحيح القانون.

اللجنة طالبت بضرورة حماية المسار الدستوري من كل تصرف مخالف لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، والبت في الطعون الدستورية التي قُدمت إلى الدائرة الدستورية. #السبق

2022-08-19 01:36:30

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