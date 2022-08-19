دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

19/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تراجع في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من (رأس جدير إلى القرابوللى) حيث تسجل مابين (33-35)مْ مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق الشمال الغربي لتتراوح مابين (38-45) مْ ، و تسجل تراجع آخر المساء ويكون الإعتدال ملحوظ بداية من يوم الغد مع زيادة فى الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على الشمال الشرقي مابين (31-37) مْ وتكون على مناطق الوسط و الجنوب مابين (39-45)مْ .

والاجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءا على جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا رعدية احيانا، ومن المتوقع ان تكون فرصة تكاثر السحب افضل منتصف الاسبوع القادم لتشمل عدة مناطق من شمال ليبيا خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

والله اعلم