المحامي والحقوقي جمعة #اعتيقة: قرار تفعيل #الدائرة_الدستورية في #ليبيا من قبل ال

المحامي والحقوقي جمعة #اعتيقة: قرار تفعيل #الدائرة_الدستورية في #ليبيا من قبل الجمعية العمومية في #المحكمة_العليا هو قرار جيد، لكنه في الوقت نفسه “ملغّم” بسبب التوقيت الذي تم اختياره ضمن الصراع الدائر في البلاد.

– بيان الجمعية العمومية الذي جاء فيه أنّها غير منحازة لأي طرف سياسيّ لا يليق بأكبر هيئة قضائية في البلاد، وهو من باب “يكاد المريب أن يقول خذوني”، ولا يمكن حمل هذا التصريح على أنّها من باب الطمأنة، لأنّه “تصريح شعبويّ”.

– العبرة ليس في صدور الأحكام عن الدائرة الدستورية بل بإمكانية تنفيذها في ظل الانقسام الحاصل.

– أخشى من أن تصبح الدائرة الدستورية طرفًا فعلًا في الصراع، وهذا ممكن في ظلّ عدم وجود دستور متفق عليه من قبل الليبيين.#السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-19 17:59:54

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