موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي:

-البعثة الأفريقية في الأمم المتحدة تضغط لاختيار أحد مرشحيها لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

– الاتحاد الأفريقي يشعر ببعض الاستياء تجاه الأمم المتحدة بشأن تعاملها مع الملف الليبي.

– الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو نغيسو، يسعى لإعادة إطلاق جهود الوساطة من جانب الاتحاد.

– برازافيل استضافت في يوليو الماضي اجتماعا حول ليبيا تمهيدا لتنظيم ملتقى للمصالحة الوطنية.

– الاجتماع جاء بعد زيارة إلى ليبيا من 20 إلى 25 يونيو بقيادة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو والدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن لبات، وهو المستشار الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.

– تم تعيين “لبات” رئيسا للجنة المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية في ليبيا.

– العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن ليبيا لا تزال معقدة.

– الاتحاد الأفريقي يشعر بأنه قد تم تهميشه من العديد من القرارات المهمة، حيث تم ترشيح الجزائري صبري بوقادوم مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا لكن لم يحظ ترشيحه بالموافقة رغم كونه مواطنا من إحدى دول الاتحاد الأفريقي.

– الاتحاد الأفريقي قدم إلى مكتب “غوتيريش” في منتصف يونيو قائمة المرشحين الخاصة به لإدارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تضم مصطفى عثمان إسماعيل الذي شغل منصب وزير خارجية السودان من 1998 إلى 2005، ووزير خارجية موريتانيا السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، والدبلوماسي الغاني محمد بن شامباس، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا من 2014 إلى 2021، والنيجيري مامان سامبو صديق، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

#ليبيا_24

2022-08-19 18:30:36

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