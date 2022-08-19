رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف #الفارسي: قرار تفعيل #الدائرة_الدستوري

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف #الفارسي: قرار تفعيل #الدائرة_الدستورية في هذا التوقيت، محاولة مكشوفة من تنظيم #الإخوان لضرب القضاء وإقحامه في الملفات السياسية.

– اختيار هذا التوقيت لإعلان هذه الخطوة قبل حلف الأعضاء الجدد بالمحكمة العليا لليمين القانونية وممارسة مهامهم وإعادة انتخاب رئاسة المحكمة، أثار مخاوف إقحام القضاء في الأزمة السياسية.

– قرار تفعيل الدائرة الدستورية كان مطلب كثير من الليبيين منذ عدة أعوام.

– #الحافي سبق وترشح لرئاسة المجلس #الرئاسي، ويرى في نفسه الصلاحية للقيام بمهام سياسية وهو ما أثار حفيظة الهيئات القضائية المختلفة والتي سبق وأعلنت رفضها لترشحه. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-19 19:34:35

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