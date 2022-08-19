عضو #الهيئة_التأسيسية لصياغة مشروع #الدستور ضو #المنصوري: إعادة تفعيل #الدائرة_ا

عضو #الهيئة_التأسيسية لصياغة مشروع #الدستور ضو #المنصوري: إعادة تفعيل #الدائرة_الدستورية عودة لركن أساسي من مكونات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

– حين تم أقفال الدائرة الدستورية، عمت الفوضى وتغولت السلطات وتداخلت اختصاصاتها.

– الدائرة الدستورية تعتبر ضابط إيقاع يعيد الأمور إلى نصابها وفقًا لما تضمنه الإعلان الدستوري، وبدوره يمنع تغول سلطة على أخرى ويحافظ على حقوق المواطنين من الانحراف بها.

– هذه المحكمة منذ نفاذ دستور 1951 وهي تقوم بدورها في الفصل بين السلطات وضمان عدم مخالفة الدستور.

– سبب الخلاف بين السلطات الليبية هو غياب الرقابة الدستورية على التشريعات وبسبب عدم وجود رادع قانوني عليها.

– ما تقوم به السلطة التنفيذية هو عبث من خلال قراراتها المخالفة للإعلان الدستوري.

– الليبيون جربوا غياب القانون على مدى 12 سنة ولم يجنوا سوي الانقسام والحروب.

– الآن عند عودة الضابط الدستوري فستكون الأمور في نصابها وبداية لعودة المشروعية القانونية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-19 20:31:42

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