عاجل.. مدير المستشفي الجامعي #طرابلس عبد العاطي الرطيب: نؤكد وفاة 5 أطفال من عا

#عاجل.. مدير المستشفي الجامعي #طرابلس عبد العاطي الرطيب: نؤكد وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة؛ جراء إصابتهم باختناق؛ بسبب استنشاق #مبيد_حشري.

– جميع الحالات وصلت أمس في حالة سيئة جداً، وكانت إحداها ميتة وهي طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر.

– 3 أطفال آخرين توفوا فجر اليوم الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم.

– .الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي تحاول في هذه اللحظات إنقاذ حياة 3 أشقاء آخرين.

– حجم التسمم كان كبيرا جداً، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

– ندعو المواطنين للحذر عند التعامل مع المبيدات الحشرية؛ لما تحتويه من مواد سامة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-19 20:17:29

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