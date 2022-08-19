الصحفي سالم الورفلي:

– ملامح انخراط القضاء في الصراع السياسي قد بدأت فعلياً

– توقيت صدور قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وصمت مجلس النواب حتى الآن، قد يكون على علاقة بمصادقة الأخير في جلسة الثلاثاء الماضي على تعيين قائمة من 45 مستشاراً بالمحكمة العليا.

– أخشى أن يكون وراء إعادة إحياء الدائرة الدستورية في هذا التوقيت طرف سياسي مثل حكومة الدبيبة وحلفائه فهو أول المرحبين بالقرار، وسبب ذلك قد يكون شعور الحافي ومجلس القضاء بالإقصاء والاستهداف من مجلس النواب الذي يمثل طرفاً سياسياً وفقد صفته التشريعية.

#ليبيا_24

2022-08-19 22:02:25

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