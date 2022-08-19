عاجل > مصادرنا بالمركزي : الكبير يقيل مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ونائ

عاجل > مصادرنا بالمركزي : الكبير يقيل مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ونائبيه بعد تقاريرهم عن مخالفات المصرف الليبي الخارجي الذي يديره “الضراط” .

⚡️الكبير أقال مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” ونائب مدير الادارة لشؤون التفتيش “مصباح المزوغي” .

⚡️الكبير أقال نائب مدير الادارة لشؤون مراقبة الامتثال “رضا الشيباني” .

⚡️الاقالات تمت بالتنسيق بين الكبير و عضوي جماعة الإخوان مستشاره “مصطفى المانع” و “فتحي عقوب” أمين سر مجلس الادارة .

⚡️الكبير كلف “ناجي عيسى” المقرب منه مديرًا لإدارة الرقابة على المصارف والنقد.

⚡️الكبير كلف عضوي جماعة الاخوان “جمال عجاج” و “احمد بالحاج” نائبين لناجي عيسى .

⚡️المدراء المقالين أعدوا تقارير عن مخالفات المصرف الخارجي برئاسة “محمد عبدالله الضراط” القيادي في حزب الجبهة الوطنية المحسوب على الإخوان .

⚡️التقارير تناولت مخاطر استثمارية كبرى قام بها الضراط بما يهدد المصرف وهو ما رفضه الكبير .

⚡️ قرارات الاقالة و التمكين الجديدة عقابي مع رفض الكبير لاجراء تفتيش ميداني على المصرف الخارجي حيث تودع إيرادات النفط و الغاز . #المرصد #ليبيا ( خاص )