عاجل.. مصادرنا بالمصرف المركزي: الصديق #الكبير يقيل مدير إدارة الرقابة على المص

#عاجل.. مصادرنا بالمصرف المركزي: الصديق #الكبير يقيل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ونائبيه بعد تقاريرهم عن مخالفات المصرف الليبي الخارجي الذي يديره “#الضراط”.

– الكبير أقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل ونائب مدير الإدارة لشؤون التفتيش مصباح #المزوغي، ونائب مدير الإدارة لشؤون مراقبة الامتثال رضا #الشيباني.

– الإقالات تمت بالتنسيق بين الكبير ومستشاريه مصطفى #المانع وفتحي #عقوب أمين سر مجلس الإدارة.

– الكبير كلف ناجي عيسى المقرب منه مديرًا لإدارة الرقابة على المصارف والنقد، كما كلف جمال #عجاج وأحمد #بالحاج نائبين لناجي عيسى.

– المدراء المقالين أعدوا تقاريرا عن مخالفات المصرف الخارجي برئاسة محمد عبدالله #الضراط القيادي في حزب الجبهة الوطنية المحسوب على جماعة #الإخوان.

– التقارير تناولت مخاطر استثمارية كبرى قام بها الضراط بما يهدد المصرف وهو ما رفضه الكبير.

– قرارات الإقالة والتمكين الجديدة عقابية مع رفض الكبير لإجراء تفتيش ميداني على #المصرف_الخارجي حيث تودع إيرادات #النفط والغاز. #السبق

2022-08-19 22:52:21

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