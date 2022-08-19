مصادر صحفية:
– الصديق الكبيـر، محافظ مصرف ليبيا المركزي يقيل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ونائبيه بعد تقاريرهم عن مخالفات المصرف الليبي الخارجي الذي يديره “الضراط “” .
– الكبير أقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” ونائب مدير الإدارة لشؤون التفتيش “مصباح المزوغي” .
– الكبير أقال نائب مدير الإدارة لشؤون مراقبة الامتثال “رضا الشيباني” .
– الإقالات تمت بالتنسيق بين الكبير و عضوي جماعة الإخوان مستشاره “مصطفى المانع” و “فتحي عقوب” أمين سر مجلس الإدارة .
– الكبير كلف “ناجي عيسى” المقرب منه مديرًا لإدارة الرقابة على المصارف والنقد.
– الكبير كلف عضوي جماعة الإخوان “جمال عجاج” و “أحمد بالحاج” نائبين لناجي عيسى .
– المدراء المقالين أعدوا تقارير عن مخالفات المصرف الخارجي برئاسة “محمد عبدالله الضراط” القيادي في حزب الجبهة الوطنية المحسوب على الإخوان .
– التقارير تناولت مخاطر استثمارية كبرى قام بها الضراط بما يهدد المصرف وهو ما رفضه الكبير .
– قرارات الإقالة و التمكين الجديدة عقابي مع رفض الكبير لإجراء تفتيش ميداني على المصرف الخارجي ، حيث تودع إيرادات النفط والغاز.
#ليبيا_24
2022-08-19 23:40:00
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