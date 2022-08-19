مصادر صحفية:

– الصديق الكبيـر، محافظ مصرف ليبيا المركزي يقيل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ونائبيه بعد تقاريرهم عن مخالفات المصرف الليبي الخارجي الذي يديره “الضراط “” .

– الكبير أقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” ونائب مدير الإدارة لشؤون التفتيش “مصباح المزوغي” .

– الكبير أقال نائب مدير الإدارة لشؤون مراقبة الامتثال “رضا الشيباني” .

– الإقالات تمت بالتنسيق بين الكبير و عضوي جماعة الإخوان مستشاره “مصطفى المانع” و “فتحي عقوب” أمين سر مجلس الإدارة .

– الكبير كلف “ناجي عيسى” المقرب منه مديرًا لإدارة الرقابة على المصارف والنقد.

– الكبير كلف عضوي جماعة الإخوان “جمال عجاج” و “أحمد بالحاج” نائبين لناجي عيسى .

– المدراء المقالين أعدوا تقارير عن مخالفات المصرف الخارجي برئاسة “محمد عبدالله الضراط” القيادي في حزب الجبهة الوطنية المحسوب على الإخوان .

– التقارير تناولت مخاطر استثمارية كبرى قام بها الضراط بما يهدد المصرف وهو ما رفضه الكبير .

– قرارات الإقالة و التمكين الجديدة عقابي مع رفض الكبير لإجراء تفتيش ميداني على المصرف الخارجي ، حيث تودع إيرادات النفط والغاز.

#ليبيا_24

2022-08-19 23:40:00

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