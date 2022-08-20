عاجل.. مركز الرقابة على #الأغذية والأدوية: حالات تسمم لعدد 18 شخص نتيجة تناول أ

#عاجل.. مركز الرقابة على #الأغذية والأدوية: حالات تسمم لعدد 18 شخص نتيجة تناول أكل بمطعم داخل مدينة #الزاوية يشتبه بأن سبب #التسمم وجبات الشيش طاووق.

– فور ورود بلاغ عن وجود عدد من حالات التسمم بلغت حتى الآن 18 شخصا 17 منهم مسجلين داخل مستشفى الزاوية المركزي وآخر داخل مصحة خاصة بالمدينة انتقل مفتشي مكتب الزاوية لعين المكان والذي هو مطعم كائن داخل مدينة الزاوية تناول منه الأشخاص المصابين.

– بعد الكشف الظاهري وأخذ عينات من كل الأكل الجاهز والمواد المستخدمة وتسجيل أقوال المصابين, فإن سبب ااتسمم يرجح أنخ من تناول وجبات (شيش طاووق) والسبب الرئيسي لفساد الدجاج المستخدم داخل وجبات الشيش.

– تم إحالة التقرير الرقابي لكل من #الحرس_البلدي و #النيابة_العامة وتشميع المطعم بالإقفال. #السبق (بيان)











2022-08-20 01:22:44

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