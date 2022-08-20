نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (20/08/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح نشط يكون بحري الي شرش على الساحل الممتد من راس اجدير إلى مصراته وشرش يوم الغد على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على سرت

• الريح بحري إلى شرش ســـرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من راس اجدير إلى مصراته.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على شحات يوم الغد.

• الريح شرش بوجه عام بينما يكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل يوم الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.