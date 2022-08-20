قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” إن عدد حالات التسمم نتيجة تناول وجبات غذائية بأحدى مطاعم مدينة الزاوية بلغ 50 حالة.

وأوضح الزيات أنه تم أخذ عينات من المطعم؛ للتأكد من معرفة مصدر التلوث، وأوضح الكشف الظاهري أن السبب هو تناول وجبات شيش طاووق باستخدام دجاج فاسد، مشيرًا إلى أن المطعم تم إقفاله بالشمع الأحمر، وإحالة تقاريره إلى النيابة العامة.

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