قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة “سلامة الغويل”، إن الانقسام الحا

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة “سلامة الغويل”، إن الانقسام الحاصل يؤثر على كافة عمليات التنمية، وكذلك فيما يرتبط بالاتفاقيات التي وقعت مع دول أخرى.

وأضاف في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، إن عمليات التهريب واستنزاف النفط مستمرة، وتسيطر عليها عصابات التهريب نتيجة انعدام الأمن وعدم وجود قرار حقيقي موحد، خاصة أن النفط في ليبيا أرخص من الماء، وهو ما يسهل عملية تهريبه.

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