عضو مجلس النواب الهادي الصغير: – محمد الحافي رفض جميع القضاة الـ 45 الذين عينه

عضو مجلس النواب الهادي الصغير:

– محمد الحافي رفض جميع القضاة الـ 45 الذين عينهم مجلس النوب بذريعة أنهم متقاعدون وبعضهم عليه شبهات فساد

– الحافي بطعنه في نزاهة زملائه القضاة فتح الباب أمام من صدرت في حقهم أحكاما للطعن أمام المحاكم بحجة أن من أصدروا تلك الأحكام عليهم شبهة فساد

– الحافي بعد أن أعاد فتح الدائرة الدستورية طلب من المستشارين المتقاعدين أداء اليمين أمام المحكمة العليا

– مجلس النواب وجه الدعوة للمستشارين الـ 45 بالحضور إلى بنغازي الإثنين القادم لأداء اليمين أمام رئاسة محلس النواب

– مجلس النواب لن يرشح شخصية من خارج المحكمة العليا لرئاستها

– الحافي يريد أن يبقى في منصبه بعد أن سيّل له الدبيبة 10 مليون دينار ورفع مرتبات أعضاء المحكمة إلى 16 ألف دينار

– الدبيبة منحهم أيضا 11 ألف دولار و 5 آلاف تذاكر لقضاء الإجازة القضائية في الخارج

– مجلس النواب هو من يحدد رواتب القضاة بناء على طلب من المحكمة العليا وهو لن يمانع في رفعها إلى 20 ألف لو طلبوا ذلك

– الدبيبة يريد أن يفسد القضاء

– الحافي عندما وجد في حسابه الملايين تشبت بالمحكمة العليا ولا يريد الخروج منها

#ليبيا_24

2022-08-20 12:36:07

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