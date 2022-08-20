عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – استغربنا تصريحات الأمريكية التي تدعو للتع

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:

– استغربنا تصريحات الأمريكية التي تدعو للتعامل مع حكومة الدبيبة ودعمها لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تدرك فيه الولايات المتحدة أن هذه الحكومة لا يمكن بأي من حال من الأحوال أن تقوم بها سواء من حيث عجزها لفقدها أكثر من 80 من الأرض أو لعدم رغبتها أساسا في إجرائها.

– نرى في التصريحات الأمريكية دعوة لاستمرار حالة الفوضى والانقسام.

-إذا كانت الولايات المتحدة جادة في إجراء الانتخابات كان من المفترض دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا القادرة على إجراء الانتخابات، وليس الحكومة العاجزة التي ليس لديها الرغبة في إجراء الانتخابات.

– الانتخابات تحتاج إلى عملية توافق تسبقها، والتوافق هذا حصل في حكومة باشاغا، فجميع الأطراف توافقت على هذه الحكومة بمجلسي النواب والأعلى للدولة والأطراف السياسية.

– حكومة باشاغا تسيطر على التراب الليبي بنسبة 80%، وهي الحكومة الأكثر شعبية وقبولاً.

– الحكومة الوحيدة القادرة على إجراء الانتخابات هي حكومة باشاغا.

– حكومة الدبيبة غير جادة في إجراء الانتخابات، كان لديها فرصة كبيرة لإجراء الانتخابات وأضاعتها.

-حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية ولا يمكنها إجراء الانتخابات.

-حالة الزخم الشعبي في تزايد مستمر لحكومة باشاغا، وأغلب الأطراف التي كان لديها تحفظات وغير راغبة بالحكومة بدأت تقتنع أن هذه الحكومة هي الوحيدة التي ستنقل البلاد إلى بر الأمان.

-أعتقد أن حكومة باشاغا لديها الفرصة حاليًا لدخول طرابلس واستلام السلطة أكثر مما سبق.

#ليبيا_24

2022-08-20 15:33:02

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