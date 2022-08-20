عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– تفعيل الدائرة الدستورية، إجراء غير قانوني لأن محمد الحافي لا يحمل صفة رئيس المحكمة العليا بل هو ممثل قانوني يتولى تسيير مهام المحكمة إلى حين تعيين رئيس لها، كما أن محمد الحافي لم يكن سيخرج بهذه التصريحات لولا دعم عبد الحميد الدبيبة له.

– تفعيل الدائرة الدستورية تصرف غير مسؤول، ويعدّ خلطًا للأوراق وإقحامًا للقضاء في الأزمة السياسية.

– المؤسسة القضائية تعدّ مؤسسة تشريعية وتنفيذية بعيدة كل البعد عن الأزمات السياسية، و المستشارون المعينون من مجلس النواب تنطبق عليهم الشروط والمعايير، والحافي هو من اختارهم وزكاهم.

#ليبيا_24

2022-08-20 15:28:01

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