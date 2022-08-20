عثمان #عبدالجليل الناطق باسم حكومة #باشاغا، ووزير الصحة بها: سنُفعّل جميع الاتفا

عثمان #عبدالجليل الناطق باسم حكومة #باشاغا، ووزير الصحة بها: سنُفعّل جميع الاتفاقيات المُبرمة سابقًا إذا كانت تصب في مصلحة #ليبيا، ولا تضر بمصالح دول الجوار.

ــ نأمل أن يصل التعاون الاقتصادي بين #مصر وليبيا إلى أعلى مستوياته، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ــ نحن سعداء بأن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين ليبيا ومصر على مستوى عال من التعاون والاحترام المتبادل.

ــ نطمح إلى أن يصل التعاون الاقتصادي بين البلدين لأعلى مستوياته، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد ركودًا اقتصاديًا عالميًا، بسبب الحرب في #أوكرانيا وغيرها. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-20 17:05:28

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