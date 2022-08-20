دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، حكومة الوحدة الوطنية إلى دعم العمالة ال

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، حكومة الوحدة الوطنية إلى دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، واقتراح فرض ضرائب بنسبة 30% على العاملين الأجانب في ليبيا، كما أكد على دعم أصحاب الأعمال ماليًا لتحفيزهم على الاستعانة بالعمالة الوطنية، وطالب بأن تكتفي الدولة بصرف 70% من مرتبات الموظفين في المصانع الحكومية المتعثرة.

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