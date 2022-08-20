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دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، حكومة الوحدة الوطنية إلى دعم العمالة ال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، حكومة الوحدة الوطنية إلى دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، واقتراح فرض ضرائب بنسبة 30% على العاملين الأجانب في ليبيا، كما أكد على دعم أصحاب الأعمال ماليًا لتحفيزهم على الاستعانة بالعمالة الوطنية، وطالب بأن تكتفي الدولة بصرف 70% من مرتبات الموظفين في المصانع الحكومية المتعثرة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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