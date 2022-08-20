عضو مجلس #الدولة الاستشاري نعيمة #الحامي: قفل #الدائرة_الدستورية بـ #المحكمة_الع

عضو مجلس #الدولة الاستشاري نعيمة #الحامي: قفل #الدائرة_الدستورية بـ #المحكمة_العليا هو إنكار للعدالة، ونحن في مجلس الدولة طالبنا بتفعيلها.

ـ تفعيل الدائرة الدستورية كان مطلبا شعبيا أيضاً، فقد نظمت وقفات احتجاجية من مؤسسات المجتمع المدني والحراك المدني للمطالبة بتفعيلها.

– جاء قرار تفعيل الدائرة الدستورية في جلسة طارئة غير اعتيادية للجمعية العمومية وبموافقة جميع أعضائها.

– لا نعلم نوايا رئيس المحكمة العليا محمد #الحافي بفتح الدائرة

الدستورية.

ـ إذا جاء هذا القرار من أجل النظر في الطعون، خاصة الطعون العاجلة الخاصة بـ #الانتخابات و #الدستور لحل الأزمة، فنحن نرحب بهذا القرار.

ـ أما إذا كان هذا القرار رد فعل على قرار مجلس #النواب تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا، فنحن الآن في انتظار حرب باردة بين القضاء ومجلس النواب. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-20 17:53:58

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