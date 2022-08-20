حدد الاتحاد العام لكرة القدم الخامس من أكتوبر القادم، موعدًا رسميًا لانطلاق م

حدد الاتحاد العام لكرة القدم الخامس من أكتوبر القادم، موعدًا رسميًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، و سحب قرعة الدوري مساء الخميس المقبل 25 أغسطس، حيث سيكون نظام المسابقة من مجموعتين، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل مجموعة إلى الدوري السداسي، يحدد من خلاله هوية بطل الدوري الليبي لموسم 2022-2023 فيما يهبط للدرجة الأولى مباشرة، أصحاب المركزين الأخيرين في كل مجموعة.

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