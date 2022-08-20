عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لم يكن من البد

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لم يكن من البداية يريد الاستقرار في ليبيا.

– نورلاند هو أول من وقف ضد الاتفاق اللليبي الليبي في فبراير الماضي بحجة “عدم الشفافية”.

– لا نلوم السفير الأمريكي على تدخلاته السلبية في ليبيا بقدر ما نلوم أنفسنا لأننا من فتح الأبواب لسفراء الدول الخارجية بارتباطهم بمؤسسات مدنية وبلديات ومجموعات شبابية في البلاد.

– الحل اليوم هو إغلاق آذان الليبيين عن تصريحات سفراء الدول المتدخلة في الشأن الليبي، والتي أربكت المشهد كثيرا منذ عام 2014.

#ليبيا_24

2022-08-20 19:06:28

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