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أقيمت بمدينة مصراته “جلسة قسم” علي العيساوي ببراءته من قتل اللواء عبد الفتاح يون

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أقيمت بمدينة مصراته “جلسة قسم” علي العيساوي ببراءته من قتل اللواء عبد الفتاح يونس وذلك بتزكية 60 رجلا من قبيلته من الرجبان والزنتان. جاء ذلك بحضور اولياء الدم الموكلون من قبيلة العبيدات تحت إشراف ورعاية مجلس حكماء واعيان مصراتة وبحضور المجلس البلدي وعدد من رؤساء فروع البلدية وعدد من الائمة والوعاظ
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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