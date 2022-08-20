ناقشت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم السبت، مع سفير دولة الن

ناقشت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم السبت، مع سفير دولة النيجر لدى دولة ليبيا، أهمية العمل على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين الشمال والجنوب في أقرب وقت ممكن ، مؤكدين استعدادهم لدعمه بكافة التسهيلات الممكنة لما له من أهمية في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يحققه من فوائد مجدية تسهم في نمو اقتصاد البلدين.

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