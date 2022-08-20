#عاجل|| مدير جهاز الإسعاف والطوارئ #الكفرة إبراهيم #بالحسن: النيابة العامة وجهاز #الهجرة_غير_الشرعية الكفرة اقتحموا وكراً لتهريب البشر في منطقة #تازربو كان يحتجز فيه ما يقارب 235 شخص وتم نقلهم إلى الكفرة.

– جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة نظم رحلة طبية أمس الجمعة لمقر جهاز الهجرة الغير شرعية بالكفرة ووجدنا حالات اغتصاب وإصابات بآلات حادة وإطلاق نار على مستوى الساق وحالات التهابات جلدية معدية مثل الجرب.

– عصابات التهريب يقومون ببيع هؤلاء المهاجرين كتجارة للبشر.

– الأشخاص الذين تم العثور عليهم ونقلهم إلى الكفرة يتلقون الإسعافات الأولية والتهيئة النفسية في انتظار ترحيلهم عن طريق جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية الكفرة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-20 20:25:07

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