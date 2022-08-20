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حذر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من موجة الجفاف خلال الثلاث سنوات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من موجة الجفاف خلال الثلاث سنوات الاخيرة على ليبيا، مؤكدا ضرورة إعلان حالة طوارئ للحد من الجفاف، وتوفير البديل من المفقود مثل مياه للشرب والري أو الاعلاف للمربين لحماية الثروة الحيوانية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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