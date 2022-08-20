حذر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من موجة الجفاف خلال الثلاث سنوات الاخيرة على ليبيا، مؤكدا ضرورة إعلان حالة طوارئ للحد من الجفاف، وتوفير البديل من المفقود مثل مياه للشرب والري أو الاعلاف للمربين لحماية الثروة الحيوانية.

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