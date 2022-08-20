رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر:

– حكومة الوحدة الوطنية لا تملك مقومات النجاح، لكنها تملك مقومات الاستمرار مع سلبيتنا وخضوعنا للأمرالواقع .

– سياسيا لم يعد لها شرعية التي هي سعت إليها وتحصلت عليها من قاعة “واقدوقو” بسرت .

– حكومة اقتصاديا تتحرك بلا ميزانية أو مخصصات، وإنما تتصرف بدونأي مرجعية قانونية أو تراتبية .

– اجتماعيا فقدت أغلب الحاضنة ونظرة سريعة في الصفحات و في المرابيع والمقاهي.

– فشل خدمات بشكل أصبح واضح للجميع.

– انتخابات هي لا تملك إجراءاها على عموم التراب الوطني.

– #فكيف_الحل_و_أين_المخرج؟؟ سؤال للجميع بغض النظر عن التوجهات ..

– #اعطونا_حل_واقعي_يمكن_التطبيق بدون مزايدات على قولة هذاك الرجل …

#ليبيا_24

2022-08-20 20:59:20

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