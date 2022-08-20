رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر:
– حكومة الوحدة الوطنية لا تملك مقومات النجاح، لكنها تملك مقومات الاستمرار مع سلبيتنا وخضوعنا للأمرالواقع .
– سياسيا لم يعد لها شرعية التي هي سعت إليها وتحصلت عليها من قاعة “واقدوقو” بسرت .
– حكومة اقتصاديا تتحرك بلا ميزانية أو مخصصات، وإنما تتصرف بدونأي مرجعية قانونية أو تراتبية .
– اجتماعيا فقدت أغلب الحاضنة ونظرة سريعة في الصفحات و في المرابيع والمقاهي.
– فشل خدمات بشكل أصبح واضح للجميع.
– انتخابات هي لا تملك إجراءاها على عموم التراب الوطني.
– #فكيف_الحل_و_أين_المخرج؟؟ سؤال للجميع بغض النظر عن التوجهات ..
– #اعطونا_حل_واقعي_يمكن_التطبيق بدون مزايدات على قولة هذاك الرجل …
#ليبيا_24
2022-08-20 20:59:20
1661029160
أضف تعليقـك