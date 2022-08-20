الدبيبة: مستعدون لتقديم إعفاء كامل من #الضرائب لشركات القطاع الخاص في #ليبيا، ب

#الدبيبة: مستعدون لتقديم إعفاء كامل من #الضرائب لشركات القطاع الخاص في #ليبيا، بشرط اتباع الإجراءات الصحيحة وتوفير السلع للمواطنين بسعر في المتناول.

– الدولة لا تريد أموالًا من #القطاع_الخاص أو ضرائب، وتسعى إلى تقديم تسهيلات.

– ليس لدينا مشكلة في تقديم إعفاء كامل، بشرط تعيين العامل برقمه الوطني ودفع حقوقه وضماناته وتأمينه الصحي.

– أهم شيء استيراد بضاعة صحيحة والكشف الصحي عليها، واتباع الخطوات الإدارية الصحيحة، وتوفير السلعة للمواطنين بسعر ميسر.

– هناك قطاعات عديدة ينقصها دخول القطاع الخاص.

– الدبيبة لرجال الأعمال: “نحن لا ندعمكم ولكننا نحتاج إليكم، بشرط أن يكون القطاع الخاص منظماً، فالدولة لا تستطيع أن تنظم كل شيء.. يجب تنظيم كل قطاع، وتوضيح التسهيلات المطلوبة من الحكومة”. #السبق (اجتماع مع عدد من رجال الأعمال باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة)

2022-08-20 21:19:30

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