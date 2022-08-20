الباحث السياسي محمد #قشوط: محاولة #الدبيبة نفي #الركود_التضخمي ما هي إلا تبرير ل

الباحث السياسي محمد #قشوط: محاولة #الدبيبة نفي #الركود_التضخمي ما هي إلا تبرير لحجم السرقات في زمن حكومته وآثار قرارات حكومته العشوائية التي تسببت في الركود التضخمي ولأول مرة في #ليبيا بهذا الشكل.

– الدبيبة حاول نفي مايجري على الأرض الواقع وما يتحسسه المواطن في معيشته في اجتماعه عدد من رجال الأعمال.

– عدد كبير من التجار يغلقون محلاتهم لعدم قدرتهم على مواجهة هذا الركود والديون التي باتت تتراكم عليهم.

– حديث الدبيبة ونظرته القصيرة وضيقة الأفق غير مستغربة من شخص شهادته التي يملكها مزورة، بشهادة الجامعة الكندية التي قال إنه تخرج منها.

– الذي يحدث اليوم في الواقع غير الذي في خيال الدبيبة وهرطقاته ونحن في واقع مرير طالما هذه العائلة مازالت تغتصب مؤسسات الدولة وتعبث بها داخل #طرابلس وترفض تسليم السلطة. #السبق

2022-08-20 22:50:47

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