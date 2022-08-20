صور | الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة تشرف على إتلاف وحرق مزارع مخدر ” الما

صور | الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة تشرف على إتلاف وحرق مزارع مخدر ” الماريجوانا ” تم ضبطها الفترة الماضية في مدينة #سبها ، بحضور آمر الكتيبة ومحامي عام المدينة ورئيس نيابة سبها ومدير مديرية امن المدينة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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