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صور | الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة تشرف على إتلاف وحرق مزارع مخدر ” الما

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الكتيبة العاشرة مشاة بالقوات المسلحة تشرف على إتلاف وحرق مزارع مخدر ” الماريجوانا ” تم ضبطها الفترة الماضية في مدينة #سبها ، بحضور آمر الكتيبة ومحامي عام المدينة ورئيس نيابة سبها ومدير مديرية امن المدينة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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