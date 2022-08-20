عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – حكومة الدبيبة غير شرعية ومجلس النواب قد سحب منه

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:

– حكومة الدبيبة غير شرعية ومجلس النواب قد سحب منها الثقة منذ ستة أشهر وما زالت قائمة بأعمالها والمصرف المركزي يساندها ويقوم بصرف الميزانيات لها.

– السياسيون والمؤسسات الليبية هم من أعطوا الفرصة لأمريكا للاستخفاف بالوضع في ليبيا.

– السفير الأمريكي في ليبيا من المفترض أن تكون حدوده هي مبنى السفارة الأمريكية ولا يتحرك داخل البلاد إلا بإذن.

– المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبحت مؤسسة مستقلة تتعامل مع السفراء الأجانب.

– قرار المحكمة العليا إذا كان ردة فعل على ما قُرر بجلسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء فهذا يعتبر بداية الحرب الباردة بين القضاء ومجلس النواب.

#ليبيا_24

2022-08-20 23:12:27

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