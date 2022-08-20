انطلاق أكبر سوق للتمور في سوكنة وسط إقبال التجار من مختلف المدن الليبية 📸 : صفحة صور من الجنوب الليبي #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
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