عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب، عن إعادة تفعيل #الدائرة_الدستورية: هناك ب

عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب، عن إعادة تفعيل #الدائرة_الدستورية: هناك بعض الطعون المقدمة بخصوص قوانين وتعديلات دستورية صدرت من مجلس #النواب قد تبت فيها المحكمة الدستورية، أما الأزمة الحالية فهي سياسية ولا علاقة للقضاء بها.

– الوثيقة الحاكمة للمرحلة الحالية حتى إجراء #الانتخابات هي الاتفاق السياسي والاتفاقات التي تمت تحت مظلة #الأمم_المتحدة؛ وهي شأن سياسي بحت لا يملك القضاء البت فيها.

– الاتفاق السياسي الموقع في #الصخيرات تم تضمينه بالإعلان الدستوري وهو الحاكم للمرحلة ولا تملك أي جهة إبطاله إلا بانتخابات تفرز مرحلة جديدة، وكل ما يشاع غير ذلك هو نتيجة عدم فهم النصوص الحاكمة للمرحلة.

– الاتفاق السياسي أصبح واقعًا غير قابل للتفاوض ينتهي بانتخاب سلطة تشريعية دستورية ولا جدال في ذلك ولن تنظر الدائرة الدستورية لأي طعن في هذا الشأن. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-21 02:16:01

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