الطالب “محمد طارق محمد الحبيشي” – ذو الثمانية عشر عاماً – لم تَمنعه إصابته بِحُر

الطالب “محمد طارق محمد الحبيشي” – ذو الثمانية عشر عاماً – لم تَمنعه إصابته بِحُروق من الدَّرجة الثالثة طَالَت الأطرَاف العِلوية والسُّفلِية من جَسَدِه، نَتِيجَة اِنفجار مولّد ، من الالتحاق باللجنة الامتحانية “ذات النِّطاقين” وإجراء الامتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (القسم العلمي) بمُساعدة كاتب مُيسّر.

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