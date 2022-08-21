نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد ( 21/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب .
• الريح شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
•
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.
• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
التاريخ: 21/08/2022
أضف تعليقـك