نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد ( 21/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الريح شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ: 21/08/2022