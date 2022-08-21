وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعلي

وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، للعام الدراسي 2021 – 2022م في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التُّراب الليبي، بمشاركة 112956 طالب وطالبة.

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