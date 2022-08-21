مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُدا

مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُداهمة مزرعة تُقدر مساحتها بِحوالي مئة (100) هكتار مزروعة بِنبتة الحشيش المُخدر نوع “القنب الهندي” عن طريق حرقها بالنار

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