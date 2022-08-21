عاجل ليبيا نيوز

مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُدا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُداهمة مزرعة تُقدر مساحتها بِحوالي مئة (100) هكتار مزروعة بِنبتة الحشيش المُخدر نوع “القنب الهندي” عن طريق حرقها بالنار
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك