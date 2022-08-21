مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُدا

مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُداهمة مزرعة تُقدر مساحتها بِحوالي مئة (100) هكتار مزروعة بِنبتة الحشيش المُخدر نوع “القنب الهندي” عن طريق حرقها بالنار
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُدا
مديرية أمن #سبها تقوم بإعدام النباتات المُخدرة التي تمَّ تجميعها بعد واقعة مُداهمة مزرعة تُقدر مساحتها بِحوالي مئة (100) هكتار مزروعة بِنبتة الحشيش المُخدر نوع “القنب الهندي” عن طريق حرقها بالنار
أضف تعليقـك