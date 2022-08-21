رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو: – الزيادة الوحيدة التي شهد

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو:

– الزيادة الوحيدة التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة هي زيادة عدد الليبيين الخونة الرخيصين، والعملاء الأذلاّء للدول الأجنبية ومخابراتها.

– يريدوننا أن نخاطبهم بألقاب الرئيس ومعالي وفخامة، وهُم أرخص وأوسخ من – نعلٍ قديم تم استخراجه من حفرة مجاري عفنة- .

-بلادنا محتلة، سيادتنا منعدمة، ثرواتنا منهوبة، كرامتنا مسلوبة، أرواحنا معطوبة، جوازاتنا معدومة الاحترام والأهمية، جامعاتنا خارج التصنيفات الدولية.

– الليبي كائنٌ هلامي رجراج، بلا ملامح ولا هويّة، أخرجه خضوعه وخنوعه من منزلة التكريم الإلهي له كإنسان، إلى حضيض المذلة والحاجة لأوسخ خلق الله، الفاسقين والفاسدين والقوادين والشاذين.

– مع ذلك كله يكفينا أننا تحررنا وحررنا الوطن، ويا لها من حريةٍ أنتجت أعتى صنوف العبودية، ويا له من تحرير بدأ بخطابٍ تافه، وانتهى بتافهٍ لا يعرف كيف يخطب.

– لعنة الله على القلم إن لم يصف بصدق مرارة الألم، وإذا لم يكن في مستوى مسؤولية وأمانة ذلك القسم.

#ليبيا_24

2022-08-21 15:05:05

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