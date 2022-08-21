محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان: – النبرة الاعلام

محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان:

– النبرة الاعلامية والمنفعلة وارتفاع مستوى الصوت لقارئ المحكمة العليا الذي أعلنت فيه استئناف عمل الدائرة الدستورية، وكأنه يلقي بياناً عسكرياً مقتضباً لتحميس الجماهير.

– القضاة لا ينفعلون ولا يتفاعلون بل يلقون الحكمة والحكم بكل واقعية بدون ردود أفعال .

– تعهد المحكمة بأن دائرتها لن تنحاز لأي طرف، هذا تعهد لا يقوله القضاء إلاّ إذا كانت هناك انحيازات حدثت، وهذا اعتراف من القضاء أنه حاد عن الطريق، والحيدة الأولى لا يضمن أحدٌ أن لا تحدث بعدها حيدة ثانية، فمن حنث يميناً أمام الله ، لن يتوانى في نقض كلاماً قاله للناس .

– التكبير والتصفيق الذي ظهر جليا واضحا بعد انتهاء البيان، هذه الظواهر ليس مكانها ردهات المحاكم، التصفيق هو نوع من الهتاف المدّاح، والقاضي لا يهتف لأحد ولا يمدح أحداً، أمّا التكبير فالجميع يعرف ويعي مَن الذي يكّبر ومتى يكبّر وأين يكْبر، فالتصفيق والتكبير، أخلّا إخلالا كبيرا بهيبة القضاء والقضاة .

#ليبيا_24

2022-08-21 15:45:03

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