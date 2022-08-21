مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي”: – الوجود العسكري الضار في ليبيا لب

مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي”:

– الوجود العسكري الضار في ليبيا لبعض الفاعلين الدوليين لا يمنع إمكانية كونهم جزء من الحل الوسط للأزمة.

– هذه الإمكانية مرهونة بالاستفادة من نفوذ هؤلاء على حلفائهم الليبيين.

– تدخلات تركيا مستمرة في الشؤون الليبية من خلال الإبقاء على دعمها العسكري لمعسكر غرب ليبيا، ومحاولة مد جسور الثقة مع نظيره الشرقي رغم انحيازها الكبير للأول لفترات طويلة.

– على المجتمع الدولي التحرك بشكل أوسع للضغط على الساسة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المواد المتبقية من المواد الدستورية المختلف عليها، ووضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإن كانت لا تمثل العلاج الكامل لأمراض البلاد.

– المواطنين في ليبيا يأملون في أن تعالج السلطة الوطنية الحقيقية التي ستخرج من مثل هذه الانتخابات مشاكل بلادهم التي لا تعد ولا تحصى، بما فيها الميليشيات المسلحة الواجب أن يتم كبح جماحها وحلها، وهو ما يمثل مهمة ليست بالسهلة.

– الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه على المدى الطويل، فآخر ما يحتاجه الشعب الليبي هو تجديد الصراع المسلح الذي سيتجدد بالتأكيد إذا لم يتم حل الوضع السياسي.

– هناك مخاوف أخرى بخلاف الإنسانية منها تحتم على المجتمع الدولي معالجة الأزمة، تتمثل في الحاجة الدولية لإحلال الاستقرار في ليبيا بهدف تعزيز إنتاج النفط ما يوفر لأوروبا موارد طاقة إضافية للمساعدة في تقليل الاعتماد على روسيا وخفض تكاليف الوقود والضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، مع وجوب لعب الأمم المتحدة في ذلك.

– المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي كيانين غير متعاونين بالمرة في سياق الحل، ما يحتم تولي الدول المعنية بالوضع الليبي زمام الأمور عبر مبادرات فردية لتكثيف جهودها للتوصل إلى نهاية للصراع المستمر والانسداد السياسي في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-08-21 17:00:05

1661101205