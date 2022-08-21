أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي استمرار وقف إطلاق النار في كامل التر

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي استمرار وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي خلال اجتماعه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، وتناول الاجتماع أفكار استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذي سيكون خطوة مهمة لوضع خارطة طريق متكاملة للحل حد قولهما

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